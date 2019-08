Avdio: Volk na pohodu Radio Ognjišče

Populacija volka se širi. To je danes ugotovil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc, ko je obiskal številna območja, kjer so napadi te zveri v zadnjem času spet terjali življenja drobnice in drugih domači živali. Na okoljskem ministrstvu skupaj s kmetijskim pripravljajo nov odlok o populaciji, številko pa bo določila stroka. Minister ji zaupa....

