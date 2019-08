Poštar redno obiskuje Rimbaudov grob Primorske novice To, da nekateri umetniki dejansko ostajajo večen objekt zanimanja, priča zgodba iz francoskega mesta Charleville-Mezieres, kjer je že skorajda 130 let pokopan priznani pesnik Arthur Rimbaud. Da pesnik ostaja predmet navdiha in zanimanja, dokazuje to, da poštar dvakrat do trikrat tedensko na njegov grob dostavlja nanj naslovljena pisma.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Simon Zajc

Aleksander Čeferin

Jan Oblak