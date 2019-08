Antun jih je umoril kar sedem, Damir in Ivan "le" po enega manj ... Svet 24 Četrtkov šestkratni umor v naselju Kajzerica v Novem Zagrebu je eden najhujših zločinov na Hrvaškem v zadnjih 20 letih, a so se tudi v preteklosti dogajali grozljivi umori, ki so se pogosto končali s samomorom storilcev.





Sorodno



















Oglasi