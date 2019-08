V Avstriji oglobili že več sto turistk, ki so si prekrivale obraz 24ur.com V sosednji Avstriji prepoved nošenja burk in nikabov velja od oktobra 2017. Letos so policisti v turističnih središčih, kjer rade počitnikujejo bogate arabske družine, oglobili že več kot dvesto turistk, ki so si prekrivale obraz. Med tem pa so na Nizozemskem sprejeli podoben zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnih poslopjih in na javnem prevozu.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Simon Zajc

Aleksander Čeferin

Jan Oblak