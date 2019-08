V skladu z napovedmi so se popoldne ponekod po državi razbesnela neurja z močnim vetrom in dežjem. Tako je bilo zlasti v širši okolici Ljubljane, na Dolenjskem in na delu Štajerske. Strela je udarila v tri stanovanjske hiše. Objekte je zalivala meteorna voda, podrlo pa je več dreves.