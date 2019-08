Rekordno število potnikov na ljubljanskem letališču Dnevnik Ljubljansko letališče je imelo julija več kot 207.000 potnikov, kar je največ doslej. S tem so presegli rekord iz leta 2008, ko so našteli nekaj več kot 205.000 potnikov. V prvih sedmih mesecih so na letališču našteli 1,07 milijona potnikov, kar...

