V Evropi Rome pobijali Nemci, v Sloveniji pa partizani – njihovi potomci pa so se hinavsko udeležili Demokracija Ob 2. avgustu, mednarodnem dnevu spomina na porrajmos, romski holokavst, se spominjamo dogodkov v noči na 3. avgust 1944. Te noči so nacisti v uničevalnem taborišču Auschwitz, v tako imenovani ciganski noči (Zigeunernacht), zverinsko umorili več kot 3.000 Romov in Sintov. Gre za največjo usmrtitev Romov naenkrat. Vsa Evropa je v nedeljo, 2. avgusta 2015, prvič praznovala ta žalostni spomin. V štev ...

Sorodno



















Oglasi