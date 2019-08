Predvideni izklopi elektrike za OE: Maribor mesto z okolico (6.8.2019) Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Torek, 6.8.2019: LOVRENC 2, PUŠČAVA: med 8:30 in 14:00 uro. KUŠERNIK, P. JEZERU; HLEBOVA ULICA 4, 6, 8; RAIČEVA ULICA 3, 4; RUŠKA CESTA 27, 29, 33;: med 8:00 in 14:00 uro. ZIMICA 2, DUPLEK: med 8:30 in 12:00 […]

Sorodno

Oglasi