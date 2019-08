[Foto] Grozljivo pustošenje neurja od Istre do Dalmacije: kar 130 plovil odneslo na obalo, avtokampi Nova24TV Močno neurje je ponoči prizadelo hrvaško obalo – od Istre pa do Dalmacije so zabeležili kar 130 nasedlih plovil, ki jih je močan veter odnesel na obalo. Žalostna je tudi podoba avtokampov, kjer je nastala velika gmotna škoda. V Italiji pa so zaradi posledic umrli trije ljudje. S petka na soboto so ob hrvaški obali […]

