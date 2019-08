Arso še naprej odsvetuje kopanje v Žusterni in na mandraču Molet Dnevnik Z Agencije RS za okolje (Arso) so danes sporočili, da zaradi fekalnega onesnaženja še naprej odsvetujejo kopanje v morju na kopališču v Žusterni pri Kopru in na mandraču Molet. Delni rezultati vzorčenja kopalnih voda so pokazali, da so za petkrat...

Sorodno



































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Darko Milanič

Tim Gajser

Luka Dončić

Grega Bole

Luka Mezgec