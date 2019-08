Turki premočni, mladi Slovenci obtičali pred vrati finala Sportal Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je izgubila polfinalni obračunu na evropskem prvenstvu v grškem Volosu z izbrano vrsto Turčije. Slovenci so izgubili s 64:72, v nedeljo se bodo s poražencem drugega polfinala udarili za bronasto odličje. V drugem polfinalu pa se bosta srečali reprezentanci Grčije in Španije.

Sorodno



Oglasi