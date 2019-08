Nogometaši Borussie iz Dortmunda so novo sezono v Nemčiji začeli s prvo lovoriko. V preizkušnji nemškega superpokala so premagali velikega tekmeca Bayern z 2:0 (0:0). Za gostitelje tekme sta v polno zadela Paco Alcacer (48.) in Jadon Sancho (69.).



Več na Ekipa24.si