V Avstraliji rešili mladička koale in mu poškodovano tačko ovili z mavcem Govori.se Mladiček koale v Avstraliji si je pri padcu z drevesa zlomil sprednjo taco, ki so mu jo ovili v mavec. Manj sreče je imela mama koale, saj se je pri padcu tako poškodovala, da je niso mogli več rešiti. Tako mlade koale imajo sicer le malo možnosti za preživetje, a je mladiček na dobri poti do okrevanja.

