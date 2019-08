Policija v Nantesu s solzivcem proti protestnikom Dnevnik V francoskem mestu Nantes je v soboto prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki je v posredovanju uporabila tudi vodni top in solzivec. Protestniki so sicer protestirali zaradi policijskega nasilja in nepojasnjene smrti nekega udeleženca...

