Načelnik bosansko hercegovske mejne policije: Meje s Srbijo in Črno goro ne moremo več kontrolirati! Demokracija Mejna policija Bosne in Hercegovine je od začetka leta 2019 preprečila vstop v državo okoli 7.000 migrantom. V državo pa je od začetka leta vstopilo 30 tisoč ilegalnih migrantov. Načelnik bosansko-hercegovske mejne policije opozarja, da jim za učinkovit nadzor meje s Srbijo in Črno goro primanjkuje vsaj tisoč policistov.

Sorodno



Oglasi