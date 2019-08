V naslednjih petih letih bodo potrebovali vsaj 250 inženirjev gozdarstva 24ur.com Na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer je trenutno zaposlenih 650 strokovnjakov, v prihodnjih petih do 10 letih napovedujejo močno zaposlovanje, bistveno večje od trenutnega vpisa na ustreznih študijskih programih. V prihodnjih petih letih bodo po pričakovanjih potrebovali vsaj 250 inženirk in inženirjev gozdarstva, so poudarili.

