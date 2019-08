#video Francoz z letečo desko preletel Rokavski preliv Dnevnik Francoski izumitelj Franky Zapata je danes s svojo letečo desko, ki jo je razvijal več let, v 22 minutah uspešno preletel Rokavski preliv. Po njegovih navedbah je potoval s hitrostjo med 160 in 170 kilometrov na uro. Spremljali so ga trije...

