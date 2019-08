Začetek nadgradnje proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami 24ur.com Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje začela z urejanjem zadnjega odseka med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami, vključno z nadgradnjo železniške postaje Rimske Toplice. V gradnji je tudi nov most čez Savinjo. Vrednost del znaša 77,7 milijona evrov, zaključena pa bodo do junija 2020.

