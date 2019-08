Najhitrejša na zvoniku Francozinja in Ljubljančan Primorske novice Francozinja Svana Bjarnason in Ljubljančan Matic Kotar sta v soboto zmagala v hitrostnem plezanju na zvonik, ki sta ga domače turistično društvo in občina prvič pripravila v Kanalu ob Soči. V nedeljo bodo Kanalci gostili še 30. skoke z mosta.

