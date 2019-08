Ameriška teniška igralka Jessica Pegula je v Washingtonu prišla do prve turnirske zmage, v finalu je s 6:2 in 6:2 premagala Italijanko Camilo Giorgi. Hčerka naftnega mogotca in lastnika moštva ameriškega nogometa Buffalo Bills Terryja Pegule je za zmago prejela 43.000 dolarjev in dovolj točk, da se bo z 79. pomaknila na 54. mesto lestvice WTA.



