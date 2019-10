Preiskovalna komisija danes pričakuje Kolar Celarčevo in Šabedra SiOL.net Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije hiti z zaslišanji prič. Zgolj v tem tednu je prisluhnila že šestim, med njimi tudi nekdanjemu generalnemu direktorju UKC Ljubljana Andražu Kopaču. Danes pa pričakuje še nekdanjo ministrico in zdajšnjega ministra za zdravje, Milojko Kolar Celarc in Aleša Šabedra.

