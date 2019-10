Žrtvam pokola v Las Vegasu 800 milijonov dolarjev odškodnine Primorske novice Podjetje MGM Resort je v četrtek naznanilo poravnavo številnih tožb sorodnikov žrtev strelskega pokola v Las Vegasu in preživelih v skupnem znesku do 800 milijonov dolarjev. Gre za tretjo največjo odškodninsko poravnavo v zgodovini ZDA, do katere prihaja dva dni po drugi obletnici pokola.

