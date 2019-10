Delavci na ljubljanski upravni enoti dosegli stavkovno zahtevo, stavke v ponedeljek ne bo. Večer Delavci in delavke na ljubljanski upravni enoti so že lani novembra z belo stavko opozorili na nevzdržno podaljševanje delovnika. Ker se razmere v desetih mesecih niso uredile, so ta teden napovedali, da bodo od ponedeljka dalje z delom prenehali vsak dan uro pred koncem uradnih ur oziroma njihovega delovnika. A z doseženim dogovorom in s podpisom sporazuma, ki se bo začel izvajati že danes, stavke v ponedeljek ne bo.

