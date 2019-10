Festival znanosti: ko zagori še voda Primorske novice V športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj je danes vse v znamenju znanosti. Festival znanosti, ki ga prireja novogoriška e-Hiša, bo zanimive in poučne dogodke ponujal še danes popoldne in jutri dopoldne. Obisk je rekorden, saj so do zdaj obiskovalci rezervirali že 3200 vstopnic. Te so sicer brezplačne.

