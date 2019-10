Bratuškova na obisku v Mariboru: Pot z vlakom med Mariborom in Ljubljano trajala le uro in pol Lokalec.si Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je danes ogledala rekonstrukcijo križišča v Šentilju in nadaljevala z ogledom zaključenih del nadgradnje železniškega odseka železniške povezave Pesnica – Šentilj in povezavo do državne meje v Pesnici. Z ogledom je nadaljevala še v Mariboru, kjer si je ogledala gradbišče nadgradnje mariborske železniške postaje in Ljubljanske ulice v Mariboru, […]

