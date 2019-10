Protesti v Hongkongu ohromili podzemno železnico Dnevnik Protestniki v Hongkongu so v petek razdejali več trgovin in bank, povezanih s celinsko Kitajsko, ter postaj podzemne železnice. Policisti so proti protestnikom večkrat uporabili solzivec. Zaradi nemirov je začasno ustavljeno delovanje podzemne...

