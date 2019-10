10. Nočni tek na Kalvarijo: po stopnicah 300 tekačev, a rekord nepremagan 24ur.com V Mariboru je potekal jubilejni, že deseti Nočni tek na Kalvarijo. Po stopnicah se je podalo okoli 300 otrok in odraslih, rekord pa ostaja nepremagan. Organizatorji so kljub temu zadovoljni in poudarjajo, da si medaljo zasluži prav vsak, ki premaga stopnice.

