Đoković in Millman za naslov v Tokiu, v Pekingu Osaka proti Bartyjevi Sportal Številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković, ki se vrača po poškodbi, zaradi katere je predal dvoboj osmine finala na OP ZDA, se bo v nedeljo za naslov na turnirju ATP v Tokiu pomeril z 80. igralcem sveta, Avstralcem Johnom Millmanom. Srbski zvezdnik je po uri in pol igre s 6:3 in 6:4 premagal 15. igralca sveta, Belgijca Davida Goffina.

