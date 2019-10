Yatesu etapa in skupno vodstvo na Hrvaškem Dnevnik Britanec Adam Yates je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Hrvaški. Član ekipe Mitchellton-Scott je na 138 kilometrov dolgi preizkušnji med Rabcem in Platakom za deset sekund ugnal Italijana Davideja Villello in Španca Victorja de la Parteja....

