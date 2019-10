Roglič s konkurenti opravil še na na dirki po Emilii Sportal Slovenski kolesarski as, letošnji zmagovalec dirke po Španiji, Primož Roglič (Jumbo Visma) je v soboto dobil še italijansko enodnevno dirko po pokrajini Emilia. Z 207,4-kilometrsko preizkušnjo je opravil v petih urah, osmih minutah in osmih sekundah ter bil 15 sekund hitrejši od Kanadčana Michaela Woodsa in Kolumbijca Sergia Higuite iz ameriškega moštva EF Education First.

