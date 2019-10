Izjemna Kocijeva do naslova svetovne prvakinje med mladinkami 24ur.com Zelo nadarjena Nastasija Koca je mladinska svetovna prvakinja v tajskem boksu. Na poti do finala je 'pometla' z Iračanko, Američanko in Poljakinjo, na zadnji stopnički do svetovnega zlata pa je brez večjih težav opravila še s poljsko predstavnico Nikolo Blakala.

