Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v 12. krogu 2. slovenske lige le remizirali z Roltekom Dobom z 2:2, čeprav so že vodili z 2:0, a kljub temu zadržali prvo mesto. Še neporaženi Koper pa je v gosteh premagal Krško z 2:1 in se Radomljanom približal zgolj na točko. Podobno lahko stori Gorica, ki jo v nedeljo čaka obračun v Brdih.



