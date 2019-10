Nov nor atletski večer v Dohi. Neverjetno, kaj se je zgodilo v metu krogle! SiOL.net Predzadnji dan atletskega svetovnega prvenstva v Dohi je zaznamoval spektakularen moški met krogle, v katerem se je zgodilo nekaj, kar se prav gotovo ni še nikoli. Navdušila je tudi Etiopijka, ki teče za Nizozemsko, Sifan Hassan, in z zmago na 1500 metrov prišla še do druge zlate medalje v Katarju, ob tem pa se približala svetovnemu rekordu. Rekordo znamko je v ženskem troskoku ogrozila tudi nova svetovna prvakinja v troskoku Yulimar Rojas iz Venezuele. Navdušili so tudi Američani v štafeti 4x100 metrov.

