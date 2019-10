Živahen derbi, ki se je končal po atraktivnih škarjicah Kronavetra #video Sportal Nogometaši Maribora in Mure so se v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0. Derbi kroga med Mariborom in Muro se je razpletel brez zmagovalca, pa čeprav je domača ekipa od 67. minute naprej igrala z igralcem manj. Delitev točk, ki je sicer prinesla živahno predstavo, pomeni, da sta obe ekipi nadaljevali niz neporaženosti.

