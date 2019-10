Nizozemska se čudi neverjetni napaki vratarja po strelu Matavža #video SiOL.net Kako gre ta konec tedna slovenskim nogometašem in trenerjema na delu v tujini? Tim Matavž je Vitesseju pomagal do rekorda z novim zadetkom, za katerega se lahko zahvali darilu vratarja Utrechta. Damjan Bohar in Saša Aleksander Živec nadaljujeta z izjemnimi predstavami na Poljskem. V soboto so se med strelce vpisala tudi Alen Ožbolt v Bolgariji, Anel Hajrić in Luka Kirić, ki sta dočakala strelska prvenca v drugih ligah v Belgiji in Avstriji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Bolgarija

Nizozemska

Poljska

Tim Matavž Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Samir Handanovič

Dejan Židan

Marjan Šarec

Anže Lanišek