Papež imenoval nove kardinale, ki so večinoma ideološko povezani z njim Reporter Papež Frančišek je včeraj na slovesnosti v baziliki sv. Petra v Vatikanu imenoval 13 novih kardinalov. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so novi izbranci večinoma ideološko povezani s papežem, ki se v svojem pontifikatu odločno zavzema za revne in

Sorodno





Oglasi