Iran se je s hekerji spravil nad Trumpovo predsedniško kampanjo Reporter Tehnološki velikan Microsoft je sporočil, da je iranska hekerska skupina, ki so jo poimenovali Fosfor, v avgustu in septembru 30 dni poskušala vdreti v sisteme sedanjih in nekdanjih vladnih uradnikov, vključno s sistemom predsedniške kampanje Donalda Trum

Sorodno





Oglasi