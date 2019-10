Kljub spremenjeni zasedbi cilji ostajajo enaki Sportal Slovenske prvakinje, rokometašice Krima Mercatorja, bodo danes vstopile že v svojo 25. sezono lige prvakinj. Krimovke, evropske prvakinje iz let 2001 in 2003, v novi sezoni nastopajo v precej spremenjeni in mladi zasedbi, v klubu pa kljub temu verjamejo, da se lahko uvrstijo v glavni del najelitnejšega evropskega tekmovanja. Danes ob 17. uri slovenske prvakinje čaka prvi obračun na Kodeljevem, kam...

