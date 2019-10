Starši sprožili kampanjo, s katero želijo doseči pravico za ubitega motorista 24ur.com Nesreča, ki jo je povzročila žena ameriškega diplomata v Veliki Britaniji in v kateri je umrl 19-letnik, vse bolj odmeva v britanski javnosti. Britanski zunanji minister je družino pokojnega povabil na sestanek, na spletu pa so že začeli zbirati denar za sodno bitko, saj družina ne more sprejeti dejstva, da bo voznica zaradi diplomatske imunitete ostala nekaznovana.

