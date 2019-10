Deklica, ki je slekla burko, pokazala tetovaže in osvojila svet Sportal Drobcena bahrajnska atletinja Salwa Eid Naser, nekoč Ebelchukwu Agbapuonwu in Nigerijka, je pri vsega 21 letih po srebru prišla še do druge medalje s svetovnih prvenstev v teku na 400 metrov, tokrat zlate. Toda še bolj kot z naslovom svetovne prvakinje je ta atletinja z izjemno zanimivo življenjsko zgodbo osupnila s časom, ki ga je ob tem odtekla, in postala morda celo naslovna zgodba letošnjega prvenstva v Dohi.

