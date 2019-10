Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost naraščala Dnevnik Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda in severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Avstrija

Italija

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Luka Mesec

Anže Kopitar

Bojan Požar