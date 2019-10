Vreme: Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno Dnevnik Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem, kjer bo začela pihati burja, do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

