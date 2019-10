Novi stari svetovni prvak: Sedaj je čas za uživanje in praznovanje 24ur.com Marc Marquez je tudi na Tajskem pokazal, iz kakšnega testa je. Španski dirkač je "grizel" za zmago v boju z mladim francoskim tekmecem Fabiom Quartararojem in v zadnjem krogu prišel do zmage. Ob tem pa je seveda potrdil tudi naslov svetovnega prvaka v elitni motociklistični konkurenci.

