FOTO:Peter Prevc: Sin je postal mali mož Delo Člani pisane slovenske smučarske družine so v Kopru spregovorili o poletnih počitnicah, naraščaju in seveda tudi pripravah. V domu Katje Višnar se nenehno prepletata slovenščina in norveščina, Jakov Fak uživa s triletno Milo v radovljiškem bazenu, Ilka Štuhec pa je vesela, ker se je po poškodbi hitro privadila na smučino.

