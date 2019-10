Borussia Mönchengladbach razbila Augsburg in skočila na vrh SiOL.net Uvodna nedeljska tekma 7. kroga bundeslige je postregla z visoko zmago Borussie Monchengladbach nad Augsburgom (5:1). S četrto zaporedno zmago so nogometaši Mönchengladbacha zavzeli prvo mesto. Wolfsburg je po zadetku Wouta Weghorsta z 1:0 odpravil novinca Union Berlin, Eintracht Frankfurt in Werder Bremen pa sta se na zadnji tekmi kroga razšla z remijem (2:2).

Sorodno

Oglasi Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matjaž Kek

Zlatko Zahovič

Mina Markovič

Josip Iličić