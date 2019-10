V živo: Borussia Mönchengladbach razbila Augsburg in skočila na vrh SiOL.net Uvodna nedeljska tekma 7. kroga bundeslige je postregla z visoko zmago Borussie Monchengladbach nad Augsburgom (5:1). S četrto zaporedno zmago so nogometaši Mönchengladbacha zavzeli prvo mesto. Ob 15.30 bosta tekmo začela Wolfsburg in Union Berlin, ob 18. uri pa bosta igrala še Eintracht Frankfurt in Werder Bremen.

