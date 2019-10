Danes ob 10.22 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili, pri tem se je eno prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovano voznico, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine, postavili avto na kolesa in pomagali pri nalaganju vozil na avto vleko. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za ...