Neverjeten niz Oblaka in Šporarja, Rožmanu se na Reki ni izpolnila želja #video SiOL.net Kako gre ta konec tedna slovenskim nogometašem in trenerjema na delu v tujini? Jan Oblak je ostal nepremagan tudi v Valladolidu. Zadetka ni prejel že 475 minut. Andraž Šporar nadaljuje izjemen strelski niz pri Slovanu, Benjamin Verbič je dosegel gol v Ukrajini, Filip Valenčič na Finskem, Josip Ililić je prispeval podajo za zmago Atalante, Tim Matavž pa je Vitesseju pomagal do klubskega rekorda po ...

