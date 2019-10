Američanka navdušila po porodu, izjemen skok Nemke in presenečenje iz Grenade Sportal Končano je svetovno atletsko prvenstvo v Dohi, ki je ponudilo obilo spektakularnih rezultatov in obračunov. Zadnji dan je navdušila nemška skakalka v daljino Malaika Mihambo, za presenečenji sta poskrbela ameriška šprinterka Nia Ali in metalec kopja iz Grenade Anderson Peters. Allyson Felix ni nastopila v finalu ženske štafete 4x400 metrov, a se je z reprezentanco ZDA vseeno veselila zlate medalje...

Sorodno





Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matjaž Kek

Zlatko Zahovič

Dejan Židan

Mina Markovič