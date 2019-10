Carolina s filmskim preobratom do zmage proti najbolj vročemu moštvu lanskega rednega dela #video SiOL.net V noči na ponedeljek so bili v ligi NHL na sporedu samo trije obračuni, na vseh so slavili gostitelji. Najbolj napeto je bilo v Raleighu, kjer so domači Carolina Hurricanes zrežirali preobrat in se po podaljšku veselili zmage s 4:3 nad Tampo. To je že njihova tretja zaporedna zmaga v tej sezoni. Junak večera je bil Jaccob Slavin, ki je zadel po 1:53 minute igre v podaljšku.

